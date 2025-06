Calciomercato Milan, Furlani definisce la cessione? Giornata cruciale, cosa manca per l’addio

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, potrebbe chiudere in giornata la cessione di Maignan al Chelsea

Il calciomercato Milan entra nel vivo con una notizia che sta scuotendo l’ambiente milanista e non solo: la possibile e imminente cessione di Mike Maignan al Chelsea. Un’operazione che, secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, potrebbe definirsi a brevissimo, con i Blues intenzionati a includere il portiere francese nella propria rosa per il Mondiale per Club. Questa prospettiva ha spinto il Milan a muoversi rapidamente sul fronte delle alternative, identificando già i profili che potrebbero raccogliere l’eredità di Maignan tra i pali rossoneri.

Il nome in pole position per la successione è quello di Mile Svilar, attuale portiere della Roma. Il giovane estremo difensore serbo ha dimostrato doti importanti e una crescita costante, attirando l’attenzione della dirigenza milanista che lo considera il preferito per il futuro. Tuttavia, la trattativa per Svilar potrebbe non essere semplice né economica.

L’alternativa, decisamente più accessibile dal punto di vista finanziario, è Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il fratello d’arte, portiere titolare dei granata, rappresenta una pista più economica, con un costo che si aggirerebbe intorno alla metà rispetto alla valutazione di Svilar. Questa opzione garantirebbe al Milan un profilo solido e già rodato nel campionato italiano, pur mantenendo un occhio di riguardo per il bilancio.

Tuttosport sottolinea che queste sono “ore decisive” per l’addio di Maignan. Il Chelsea, che aveva inizialmente messo sul piatto 15 milioni di euro, deve necessariamente rilanciare la propria offerta. Tale cifra non è sufficiente a soddisfare le richieste del Diavolo, che valuta il proprio portiere circa 23 milioni di euro. Gli inglesi, per chiudere l’affare, dovranno avvicinarsi a questa cifra, raggiungendo almeno i 18-20 milioni di euro.

La fretta con cui il Chelsea sta operando è dettata dalla volontà di portare Maignan negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. La finestra per tesserare nuovi giocatori in vista di questa competizione si esaurirà alla mezzanotte di domani, rendendo cruciale ogni ora che passa per definire l’operazione. Se il trasferimento andasse in porto, il Milan si troverebbe con un’importante somma da reinvestire e la necessità di integrare rapidamente un nuovo numero uno, con Svilar e Milinkovic-Savic che si contendono la pole position per vestire la maglia rossonera. La situazione è fluida e l’evoluzione delle prossime ore sarà determinante per delineare il futuro della porta milanista.