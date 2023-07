Fresneda Milan: si raffredda la pista che porta a lui! Le ultime. Non è una priorità dei rossoneri per questa sessione di mercato

Niente terzino destro per il Milan. Non è questa la priorità per il club rossonero. Per questo motivo, si fa da parte il nome di Ivan Fresneda, laterale del Real Valladolid.

Secondo quanto scrive Daniele Longo su Twitter, sono in picchiata le chances di Fresneda per il Milan. Il club rossonero, salvo sorprese, non acquisterà un terzino destro: questo diventerà invece una priorità nelle prossime sessioni di calciomercato.