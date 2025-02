Calciomercato Milan, Conceicao taglia il titolarissimo? Clamorosa indiscrezione da Milanello

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao può tagliare a sorpresa Fofana: spunta il retroscena sulla panchina contro il Feyenoord

Come riferito da Repubblica, in casa Milan i rapporti non sarebbero idilliaci solo tra Conceicao e Pulisic ma anche tra lo stesso tecnico portoghese e Fofana, centrocampista arrivato nell’ultimo calciomercato rossonero, quello estivo.

Un altro elemento in difficoltà è Fofana: non ha legato con Conceiçao, che non sembra essere un suo grande estimatore. Per questo martedì è partito dalla panchina. Da capire se sabato a Torino partirà dal primo minuto.