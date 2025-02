Calciomercato Milan, rebus Florenzi! L’ultima indiscrezione sul futuro spiazza i tifosi

Calciomercato Milan, il futuro in rossonero di Alessandro Florenzi resta un rebus: possibile prolungamento a cifre inferiori

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan deve sciogliere anche il rebus legato al futuro di Alessandro Florenzi, esterno rossonero in scadenza di contratto al termine della stagione.

Un caso a parte è Alessandro Florenzi. È stato fondamentale come uomo spogliatoio e uomo squadra, capace di giocare a destra, in mezzo e a sinistra, con piede educato per le punizioni. L’infortunio di luglio però è molto serio: ricostruzione del legamento crociato anteriore e riparazione del menisco laterale del ginocchio destro. Non è escluso resti ma, nel caso, il suo ruolo sarebbe tutto da ricostruire.