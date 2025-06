Calciomercato Milan, si complicano i piani per l’acquisto dell’erede di Theo Hernandez: l’annuncio di Matteo Moretto. Le ultimissime sui rossoneri

Il Betis Siviglia è attivamente al lavoro per rinforzare la corsia sinistra della propria difesa e, al momento, ha individuato due profili principali per la prossima stagione: Júnior Firpo e Álex Moreno. Una situazione che, come evidenziato da Matteo Moretto, esperto di mercato, si intreccia in modo significativo con i piani del Milan e, di conseguenza, potrebbe creare qualche grattacapo al dirigente rossonero Igli Tare.

Il primo nome sulla lista del Betis è Júnior Firpo, un ritorno di fiamma per il club andaluso che lo aveva lanciato nel grande calcio prima del suo passaggio al Barcellona e successivamente al Leeds United. Firpo, attualmente in scadenza di contratto, rappresenta un’occasione a parametro zero particolarmente appetibile per molte squadre, tra cui il Milan. E proprio l’interesse del Diavolo per il terzino dominicano-spagnolo complica non poco le mosse del Betis.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan starebbe monitorando con attenzione Júnior Firpo come potenziale rinforzo per la fascia sinistra, indipendentemente dalla permanenza o meno di Theo Hernandez. L’opportunità di acquisire un giocatore con le sue caratteristiche e a costo zero è un’occasione da non sottovalutare per la dirigenza rossonera, in cerca di soluzioni intelligenti sul mercato. Questo posizionamento del Milan su Firpo rende la vita difficile al Betis, che si vede costretto a fronteggiare una concorrenza agguerrita per un obiettivo primario.

L’alternativa per il Betis è Álex Moreno, un altro volto familiare ai tifosi biancoverdi. Moreno, che ha lasciato il club per approdare all’Aston Villa, potrebbe essere l’opzione preferita qualora la pista Firpo dovesse rivelarsi troppo complicata a causa dell’inserimento del Milan. Il suo ritorno al Betis, seppur non semplice, rappresenterebbe comunque una soluzione di qualità per la fascia sinistra, un reparto che il tecnico Manuel Pellegrini vuole blindare in vista della prossima annata.

Dunque, il Betis si trova di fronte a un bivio: puntare con decisione su Júnior Firpo, consapevoli però della forte concorrenza del Milan che, attraverso il lavoro di Tare, potrebbe assicurarsi il giocatore a parametro zero, oppure virare su Álex Moreno, un’operazione che richiederebbe un investimento economico ma che garantirebbe un giocatore già conosciuto e apprezzato nell’ambiente. La situazione di Firpo, in particolare, evidenzia come le mosse di un club possano influenzare a cascata quelle di altri, rendendo il calciomercato un’affascinante partita a scacchi.