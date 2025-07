Calciomercato Milan, l’obiettivo per la fascia sinistra è ora disponibile a parametro zero: il club ha confermato tutto. Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato rossonero si muove anche sulle corsie esterne e un nome nuovo (o, per meglio dire, riemergente) si aggiunge alla lista dei potenziali obiettivi. Si tratta di Junior Firpo, il terzino sinistro che ha da poco lasciato il Leeds United a parametro zero, come ufficializzato dallo stesso club inglese. Per il Milan, la situazione del laterale dominicano rappresenta un’occasione interessante da valutare attentamente.

Il Diavolo, alla ricerca di opportunità a basso costo e di profili che possano offrire soluzioni alternative sulle fasce, ha messo gli occhi su Firpo. L’ex Barcellona, noto per la sua spinta offensiva e una discreta esperienza internazionale, potrebbe essere un’opzione per rafforzare la corsia mancina, offrendo un’alternativa all’attuale titolare o coprendo il ruolo in caso di necessità. La possibilità di acquisire un giocatore svincolato, senza dover sostenere costi per il cartellino, è un fattore che attrae sempre il club di Via Aldo Rossi, attento alla sostenibilità finanziaria.

Firpo, classe 1996, ha trascorso le ultime stagioni tra Liga spagnola e Championship inglese, cercando continuità e ritrovando la migliore forma. Le sue qualità tecniche e la sua capacità di crossare potrebbero ben adattarsi al sistema di gioco del Milan, che spesso cerca ampiezza e sovrapposizioni dai terzini. L’esperienza maturata in campionati di alto livello, seppur con alti e bassi, è un altro elemento che la dirigenza rossonera potrebbe considerare positivamente.

Per il Milan di Allegri, l’arrivo di Firpo potrebbe rappresentare una scommessa, ma anche un’opportunità per aggiungere profondità alla rosa con un investimento contenuto. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’interesse si tradurrà in una vera e propria trattativa, e se Firpo sarà il prossimo innesto a parametro zero per il club Sette Volte Campione d’Europa.