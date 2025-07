Condividi via email

Calciomercato Milan, Tare non molla il grande obiettivo per la fascia nonostante la super clausola: cosa sta succedendo. Le ultimissime

Il Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi per la fascia destra, e tra i nomi che emergono con insistenza c’è quello di Martim Fernandes, promettente terzino del Porto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane portoghese ha attirato l’attenzione dei dirigenti rossoneri grazie alle sue brillanti prestazioni, ma la sua clausola rescissoria rappresenta un ostacolo non indifferente.

Il Diavolo, impegnato a costruire una rosa sempre più competitiva e proiettata al futuro, ha individuato in Fernandes un profilo ideale per dare linfa nuova sulla corsia di destra. Il classe 2006, nonostante la giovane età, ha già dimostrato grandi qualità tecniche e fisiche, abbinate a una notevole propensione offensiva. Le sue incursioni sulla fascia e la sua capacità di crossare lo rendono un elemento molto interessante per il sistema di gioco del Milan.

Tuttavia, la trattativa per portare il talentuoso terzino a Milanello si preannuncia complessa. Il Porto, bottega cara e da sempre attenta a valorizzare i propri talenti, ha blindato Martim Fernandes con una clausola rescissoria da ben 60 milioni di euro. Una cifra che, al momento, appare decisamente fuori portata per le casse del club di Via Aldo Rossi, che predilige operazioni più sostenibili economicamente.

Nonostante l’elevato costo, l’interesse dei rossoneri non si è spento. La dirigenza starebbe valutando diverse strategie per aggirare l’ostacolo della clausola, magari proponendo formule creative come prestiti con obbligo di riscatto o includendo contropartite tecniche nell’affare. L’obiettivo è chiaro: portare a Milano un giocatore di prospettiva che possa garantire un futuro solido sulla fascia destra, senza però sbilanciare eccessivamente il bilancio.

Sarà una trattativa lunga e complessa, ma il Milan sembra determinato a provarci. Il nome di Martim Fernandes si aggiunge alla lista dei desideri per rafforzare il reparto, in attesa di capire se il Porto sarà disposto a intavolare una trattativa su basi diverse da quelle attuali.