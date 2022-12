Calciomercato Milan Femminile: Vigilucci nel mirino del Sassuolo

Valery Vigilucci in questa stagione ha trovato poco spazio con il Milan Femminile. Ecco perchè si è fatto avanti il Sassuolo

Valery Vigilucci in questa stagione ha trovato poco spazio con il Milan Femminile. Ecco perchè si è fatto avanti il Sassuolo.

Come riportato da TCF ora che sta per aprire il mercato invernale vuole capire se restare in rossonero o cercare un ruolo più importante in un’altra squadra di Serie A. In questi giorni dovrebbe esserci l’incontro tra Spina, responsabile dell’area femminile del club, e la Sportmanager Group. Le neroverdi sono spettatrici interessate