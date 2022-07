Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan Femminile. Tra queste potrebbe esserci quella di Stapelfeldt

Come riportato da Calciomercato.com l’attaccante svizzera in scadenza 2023, potrebbe rinnovare prima di andare in prestito al Como in modo, perché no, di fare ritorno al Milan con ancor più fiducia.