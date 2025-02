Calciomercato Milan, Fagioli opzione viva: può arrivare a Milanello a queste condizioni

Calciomercato Milan, Fagioli della Juve può essere un’opzione last minute a centrocampo: può arrivare in prestito

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan può concludere un colpo a centrocampo:

PAROLE – Chiamasi opportunità da ultimo giorno quei giocatori da tempo sul mercato che non hanno trovato una sistemazione o quelli che hanno un prezzo tutto sommato accessibile. Al primo identikit risponde Fagioli della Juventus per il quale il Milan qualche chiacchierata l’ha fatta anche. I problemi sono due: Nicolò è più un regista che un mediano, ama costruire il gioco e fa fatica in fase di transizione. Al secondo identikit invece si può accostare Bondo, ma il club rossonero non ha mai affondato il colpo con il Monza. Lo farà nelle prossime ore? Difficile, ma non impossibile».