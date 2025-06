Calciomercato Milan, l’Empoli ha deciso di non riscattare Lorenzo Colombo: sul suo futuro filtra questo. Le ultimissime sui rossoneri

Come previsto, l’avventura di Lorenzo Colombo all’Empoli si è conclusa senza il riscatto del cartellino. Il club toscano, nonostante i 6 gol messi a segno dall’attaccante in campionato, ha deciso di non esercitare il diritto d’acquisto fissato a 7 milioni di euro. Un segnale chiaro che, seppur con un bilancio personale discreto, il giovane centravanti non ha convinto pienamente la dirigenza azzurra a investire una cifra così importante.

Il ritorno al Milan, proprietario del suo cartellino fino al 2028, sarà dunque solo di passaggio. Le probabilità che Colombo venga ceduto in estate sono, infatti, molto alte. Per questo motivo, la dirigenza rossonera sta già valutando le diverse opzioni sul tavolo.

L’idea è quella di trovare una sistemazione che possa garantire a Colombo maggiore continuità e un ruolo da protagonista, elementi fondamentali per un attaccante della sua età che ha bisogno di giocare per affinare le proprie qualità. Le squadre interessate non mancano, a dimostrazione che il potenziale del ragazzo è riconosciuto nel panorama calcistico italiano. Club di Serie A, in cerca di un attaccante giovane, promettente e con già un po’ di esperienza nel massimo campionato, hanno già messo gli occhi su di lui.

La formula del trasferimento potrebbe essere un nuovo prestito, magari con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni, e non è da escludere l’inserimento di una clausola di contro-riscatto a favore del Milan. Questa soluzione permetterebbe al club rossonero di non perdere il controllo sul giocatore e di poterlo eventualmente riportare a Milanello in futuro, qualora le sue prestazioni dovessero esplodere.

Per Colombo si prospetta dunque una nuova tappa della sua carriera, un’occasione per mettersi alla prova e dimostrare appieno il suo valore, con l’obiettivo di convincere il Milan che un giorno potrà essere lui il centravanti titolare della squadra.