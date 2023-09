Calciomercato Milan, l’Empoli fissa il prezzo per Baldanzi: la richiesta del club toscano per cedere il classe 2003

Negli ultimi mesi sono aumentate le pretendenti per Tommaso Baldanzi e così di conseguenza il prezzo è lievitato. L’Empoli intanto ha già fissato il prezzo del talentuoso fantasista che piace anche al Milan.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in estate il club toscano ha detto no ad alcune proposte da 15 milioni di euro. È lecito aspettarsi che il presidente Corsi possa alzare ulteriormente la propria richiesta per il classe 2003.