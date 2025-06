Calciomercato Milan, la cessione di Emerson Royal si sta per concretizzare: manca solo un piccolo passaggio per chiudere. Le ultimissime notizie

Emerson Royal sempre più vicino al ritorno al Real Betis. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Di Marzio, sarebbe stato raggiunto un accordo verbale tra il terzino brasiliano del Milan e il club andaluso. Un’intesa che apre le porte al suo trasferimento in Liga dopo un’esperienza in Italia che non lo ha visto protagonista in maglia rossonera.

Le parti sono ora al lavoro per definire la formula del prestito, il nodo cruciale che deciderà i dettagli dell’operazione. Si sta discutendo se si tratterà di un prestito secco, senza opzioni per un acquisto definitivo da parte del Betis, oppure di un prestito con diritto di riscatto. Questa seconda opzione darebbe al club spagnolo la possibilità di acquisire il cartellino di Emerson Royal a titolo definitivo al termine della stagione, qualora il giocatore dovesse convincere.

Per Emerson, il ritorno al Real Betis rappresenterebbe un’occasione per rilanciarsi. Già un volto noto al pubblico del Benito Villamarín, avendo vestito la maglia biancoverde tra il 2019 e il 2021, il terzino ritroverebbe un ambiente che ben conosce e dove si è espresso su ottimi livelli, attirando l’attenzione di grandi club europei prima del suo approdo al Milan. La trattativa sembra ben avviata e si attende solo l’ufficialità della formula per concretizzare il passaggio del giocatore.