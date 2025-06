Condividi via email

Calciomercato Milan, Emerson Royal messo alla porta: quest’opzione avanza senza freni. Siamo sempre più vicini alla chiusura. Le ultimissime

Un clamoroso ritorno si profila all’orizzonte nel calciomercato: Emerson Royal potrebbe lasciare il Milan per far ritorno al Real Betis. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport questa mattina, svelando un interesse concreto del club spagnolo e la volontà del terzino brasiliano di tornare in Andalusia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, “Emerson Royal, c’è l’opzione Betis. Ieri incontro tra la dirigenza biancoverde e gli agenti. Il terzino vorrebbe andare, ipotesi prestito”. Un’indiscrezione che, se confermata, segnerebbe la fine dell’avventura di Emerson Royal al Milan dopo appena un anno dal suo arrivo dal Tottenham per circa 15 milioni di euro.

Il giocatore, che ha faticato a imporsi in rossonero e ha dovuto affrontare anche un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal campo per un lungo periodo, sembra desideroso di un cambio d’aria. Il Betis, squadra dove Emerson Royal ha già militato dal 2019 al 2021 prima dei brevi passaggi a Barcellona e Tottenham, rappresenterebbe per lui un ambiente familiare e la possibilità di rilanciarsi.

La formula che si starebbe valutando è quella del prestito. Resta da capire se si tratterà di un prestito secco o con l’inserimento di un diritto di riscatto a favore del club andaluso. Per il Milan, una eventuale partenza di Emerson Royal rientrerebbe nella strategia di alleggerimento del monte ingaggi e di rotazione della rosa, per fare spazio a nuovi innesti e ridisegnare le fasce difensive secondo le indicazioni del nuovo corso tecnico. La trattativa sembra ben avviata e il ritorno di Emerson Royal al Betis potrebbe concretizzarsi a breve, offrendo al giocatore una nuova opportunità e al Milan la possibilità di riorganizzare il proprio mercato.