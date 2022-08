Calciomercato Milan, ecco l’alternativa a Onyedika: nuovi contatti

Il Milan continua il casting di calciomercato a caccia del centrocampista. In pole Onyedika, ma spunta l’alternativa

Il Milan continua la sua ricerca al centrocampista in queste ultime settimane di calciomercato. In pole resta sempre Raphael Onyedika, per il quale prosegue la trattativa con i danesi del Midtyjlland.

L’alternativa, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è Jean Onana del Bordeaux. Se l’affare Onyedika non dovesse decollare, i rossoneri sono pronti ad affondare per lui.