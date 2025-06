Calciomercato Milan, suggestione Dybala! Ecco la situazione della clausola

Calciomercato Milan, attenzione alla clausola di Dybala: il prezzo fa gola a tante big… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il mese di luglio si avvicina e per il Milan potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato da cogliere al volo. Nel contratto di un giocatore della Roma, la cui identità non è specificata ma il riferimento è chiaramente a un profilo di interesse per i rossoneri, è rimasta attiva una clausola rescissoria che lo rende potenzialmente accessibile per 12 milioni di euro.

L’aspetto cruciale, però, è la sua validità: tale clausola è esercitabile solo ed esclusivamente nel mese di luglio, rendendo il tempo un fattore determinante per chiunque voglia assicurarsi le prestazioni del calciatore.