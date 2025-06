Calciomercato Milan: duello con l’Inter per Giovanni Leoni del Parma? Marotta pronto a beffare Tare, cosa succede

Calciomercato Milan, l’Inter è pronta a beffare il club rossonero per Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma

Il calciomercato estivo entra nel vivo e le big italiane si muovono con decisione per rinforzare le proprie rose. Tra le squadre più attive, Inter e il calciomercato Milan sembrano destinate a incrociare le proprie strade su obiettivi comuni, in particolare per quanto riguarda i giovani talenti. Un nome che sta infiammando la fantasia degli addetti ai lavori è quello di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico italiano.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter, dopo aver definito l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, sempre dal Parma, avrebbe messo Leoni in cima alla lista dei desideri per rafforzare il reparto difensivo, considerato “in là con l’età”. La dirigenza nerazzurra, con il Presidente Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio, avrebbe addirittura già stanziato un tesoretto di 30 milioni di euro per un innesto di qualità in difesa, e tutti gli indizi porterebbero proprio al gioiellino del Parma. La relazione tra Leoni e Cristian Chivu, allenatore che lo ha “svezzato”, potrebbe giocare un ruolo chiave in questa trattativa.

Tuttavia, il Milan non starebbe a guardare. Nonostante il focus dell’articolo della Gazzetta sia chiaramente sull’Inter, la menzione della concorrenza rossonera per Leoni non è affatto casuale. Il Diavolo è da sempre attento ai giovani talenti e la filosofia di ricostruzione della squadra con elementi promettenti è un caposaldo della strategia milanista. Un difensore del calibro di Leoni, con le sue qualità fisiche e tecniche e la sua giovane età, rappresenterebbe un investimento ideale per il futuro del club.

Il Milan è alla ricerca di difensori centrali che possano garantire solidità e prospettiva. Con la probabile partenza di alcuni elementi più esperti, l’arrivo di un giovane di talento come Leoni potrebbe rappresentare una mossa strategica per ringiovanire il reparto e assicurare una base solida per gli anni a venire. La valutazione elevata fatta dal Parma per il giocatore, citata dalla Gazzetta, non sembra spaventare le grandi squadre italiane, consapevoli del potenziale di crescita del ragazzo.

Sarà interessante vedere come si evolverà questa corsa a due tra Inter e Milan per assicurarsi le prestazioni di Giovanni Leoni. Entrambe le squadre hanno le risorse economiche e la volontà di investire sui giovani. Il Milan, in particolare, potrebbe tentare un affondo deciso per strappare il giocatore ai cugini nerazzurri, dimostrando ancora una volta la propria capacità di attrarre talenti. La posta in gioco è alta: aggiudicarsi Leoni significa non solo rinforzare la difesa, ma anche assicurarsi un potenziale campione per il futuro. Le prossime settimane saranno cruciali per capire chi avrà la meglio in questa emozionante sfida di mercato.