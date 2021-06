Calciomercato Milan: due club italiani su Lorenzo Colombo

Calciomercato Milan: due club italiani sarebbero sulle tracce del giovane Lorenzo Colombo. Lo riferisce Gianluca Di Marzio…

Il Milan starebbe lavorando non solo in entrata ma anche in uscita in questa sessione di mercato estiva 2021. Stando a quanto riporta Sky Sport, vi sarebbero due club italiani su Lorenzo Colombo.

Il giovane rossonero, tornato dal prestito alla Cremonese, difficilmente resterà a Milanello. Potrebbe essere girato in prestito in qualche altro team. Sul classe 2002 vi sarebbero Pisa e Ascoli.