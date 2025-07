Calciomercato Milan, ipotesi clamorosa d’arrivo di Dovbyk: lo scenario sta prendendo forma. Ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato estivo è appena agli inizi, ma le voci e i potenziali intrecci tra le big della Serie A sono già all’ordine del giorno. Una clamorosa indiscrezione, che potrebbe infiammare l’asse Roma–Milan, sta prendendo piede, come svelato dal noto giornalista Attilio Malena a Rete Sport. Al centro di questo potenziale scossone di mercato ci sarebbe l’attaccante della Roma, Artem Dovbyk, finito nel mirino del Milan.

Secondo Malena, i rossoneri avrebbero già avviato i primi contatti per acquisire informazioni sul prolifico centravanti ucraino, palesando un interesse concreto. Dovbyk, arrivato nella Capitale la scorsa estate per circa 35 milioni di euro dal Girona, ha dimostrato sul campo le sue eccezionali doti realizzative, confermandosi un bomber di razza. Tuttavia, sembra che il nuovo tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, non sia ancora del tutto convinto della sua centralità nel progetto, aprendo di fatto a una possibile cessione qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua e interessante dalla dirigenza romanista. Questo scenario ha acceso le speranze del Milan, da tempo alla ricerca di un profilo in grado di rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo.

Il Milan, dal canto suo, sta valutando attentamente le proprie opzioni per l’attacco, e il profilo di Dovbyk rientrerebbe perfettamente nei parametri desiderati da Max Allegri, grande estimatore delle sue qualità. Ma la vera novità clamorosa che potrebbe innescare un effetto domino è legata alla posizione di Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, acquistato dal Feyenoord solo lo scorso gennaio, non sarebbe considerato intoccabile dai rossoneri. Questa inaspettata apertura da parte del Milan potrebbe portare a uno scenario finora impensabile: un clamoroso scambio alla pari o con conguaglio tra i due attaccanti, Artem Dovbyk e Santiago Gimenez.

Le informazioni raccolte dal Milan su Dovbyk, al momento, si configurano come sondaggi esplorativi. Tuttavia, nel dinamico mondo del calciomercato, questi primi approcci possono rapidamente evolvere in trattative concrete e, talvolta, in accordi sorprendenti. Un’operazione di questo calibro avrebbe ripercussioni significative non solo sulle strategie future di Roma e Milan, ma anche sull’intero panorama calcistico italiano.

Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri di questa intrigante vicenda. L’idea di vedere Dovbyk con la maglia rossonera o Gimenez in giallorosso è uno scenario che, fino a pochi giorni fa, sembrava pura fantasia, ma che ora si configura come una possibilità concreta e non più remota. Il calciomercato estivo è ancora lungo e le sorprese, come spesso accade, potrebbero essere dietro l’angolo.