Calciomercato Milan, Tare è pronto ad abbandonare la pista per il grande obiettivo: richiesta troppo alta. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è costretto a rivedere i suoi piani per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24 durante la puntata di Calciomercato – L’Originale, i rossoneri starebbero abbandonando la pista che porta a Guela Doué. Il motivo? Le richieste considerate troppo alte da parte dello Strasburgo, che valuta il giovane terzino franco-ivoriano almeno 25 milioni di euro.

La trattativa per Doué, che sembrava potesse decollare dopo l’interesse manifestato dal Milan, ha subito una brusca frenata a causa delle pretese economiche del club francese. Il Milan, notoriamente attento ai bilanci e alle valutazioni dei propri obiettivi, non intende sborsare una cifra ritenuta eccessiva per un giocatore ancora in fase di piena maturazione, seppur dal grande potenziale.

Le Strategie del Milan e le Alternative sul Mercato

Questa battuta d’arresto costringe la dirigenza rossonera a riconsiderare le proprie opzioni sul mercato per la fascia difensiva. L’obiettivo primario resta quello di trovare un rinforzo di qualità che possa completare il reparto, soprattutto dopo le recenti vicissitudini legate alla cessione di Theo Hernandez e alla ricerca di un valido sostituto.

Il Milan, quindi, dovrà virare su altri profili. Non è escluso che la dirigenza rossonera abbia già in mente delle alternative concrete per non perdere tempo prezioso. La filosofia del club, improntata alla sostenibilità economica e alla ricerca di talenti con ampi margini di crescita, porta a una selezione attenta degli obiettivi. L’abbandono della pista Doué dimostra la volontà del Milan di non farsi dettare le condizioni dai club venditori, specialmente quando le valutazioni non rispecchiano i parametri stabiliti dalla società. Il mercato rossonero resta in fermento, con nuovi nomi che potrebbero emergere nei prossimi giorni per colmare la lacuna sulla fascia difensiva.