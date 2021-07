Calciomercato Milan, dopo Giroud tutto su Kaio Jorge: le ultime

Il Milan dopo aver definito l’arrivo di Olivier Giroud adesso punta con decisione l’attaccante del Santos Kaio Jorge

Il Milan dopo aver definito l’arrivo di Olivier Giroud (le visite mediche – VIDEO) adesso punta con decisione l’attaccante del Santos Kaio Jorge. Il brasiliano 22enne andrà in scadenza di contratto con il club brasiliano a gennaio e da tempo rientra nel radar della dirigenza rossonera che starebbe lavorando per acquistarlo già in estate.

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, oltre ad un indennizzo relativamente basso da versare nelle casse del club carioca (10 milioni), il Milan deve superare lo scoglio relativo alle commissioni da girare agli agenti del calciatore.