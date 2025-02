Calciomercato Milan, Raiola fa chiarezza sulle voci di Donnarumma all’Inter: «La verità sul suo futuro è questa». Le sue dichiarazioni

Enzo Raiola, procuratore di Gigio Donnarumma, ha parlato del futuro del portiere del PSG in una lunga intervista rilasciata a ChiamarsiBomber.com. Di seguito le parole sull’ex Milan.

PAROLE – «Il club ha espresso più di una volta la volontà di proseguire con Donnarumma e per lui vale lo stesso. Non ci sono stati contatti né con l’Inter né con altre società. Credo che qualora il giocatore venga messo sul mercato non avrà problemi a trovare squadre interessate a lui, ma allo stato attuale non c’è nessuna porta aperta in questa direzione. Se nei prossimi mesi dovesse cambiare qualcosa, allora faremo le nostre valutazioni».