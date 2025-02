Calciomercato Milan, Donadoni esalta l’acquisto rossonero! Innesto fondamentale

Calciomercato Milan, Roberto Donadoni, leggenda rossonera, ha esaltato l’arrivo di Kyle Walker a gennaio: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, leggenda rossonera, ha esaltato l’arrivo di Kyle Walker nel calciomercato Milan di gennaio. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Era quello che serviva per dare qualche certezza in più là dietro, sulla destra. Non è giovane come Bondo e Sottil, che possono essere preziosi per le rotazioni in campionato, ma l’ex City ha lo spirito e l’atteggiamento giusti, quelli del leader».

QUOTE MILAN FEYENOORD – Milan e Feyenoord ripartono dal punteggio di 1-0 in favore degli olandesi maturato all’andata. Conceicao per ribaltare il discorso qualificazione e centrare gli ottavi di Champions si affiderà ancora al grande ex di turno Santiago Gimenez. La quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria del Milan o pareggio) è data a 8.00 invece che a 1.07 da Planetwin 365 grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. La stessa giocata è quotata a 1.09 da Goldbet e da Snai.