Calciomercato Milan, suggestione Dodò: primi contatti con la Fiorentina, il prezzo non spaventa Tare

Calciomercato Milan, i rossoneri avviano i primi contatti per Dodò, esterno della Fiorentina in scadenza di contratto nel 2027

Il calciomercato Milan entra nel vivo per le corsie esterne e il nome di Dodô infiamma il derby di Milano. Il terzino brasiliano della Fiorentina, protagonista di una stagione di altissimo livello, è finito nel mirino del Milan di Max Allegri, deciso a rinforzare la fascia destra con un profilo di spinta e qualità tecnica.

Calciomercato Milan, il Diavolo sonda il terreno per Dodò

Secondo quanto riportato da TMW, il club rossonero ha effettuato i primi passi concreti per capire la fattibilità dell’operazione. La situazione contrattuale dell’esterno viola è l’elemento chiave: il suo accordo scadrà tra soli 12 mesi e, in assenza di un prolungamento imminente, la valutazione del cartellino si attesterebbe sui 15 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto interessante dalla dirigenza milanista, che vede in Dodô l’elemento ideale per il sistema tattico di Allegri.

La concorrenza però è agguerrita. Oltre al sondaggio dell’Inter, anche la Juventus sta monitorando con attenzione l’evolversi della situazione a Firenze, senza dimenticare i diversi interessamenti già pervenuti dall’estero.

Per il Milan, assicurarsi un giocatore con la rapidità e la capacità di cross di Dodô significherebbe aggiungere una freccia velenosa all’arco di Allegri, specialmente in ottica Champions League. Il mese di giugno sarà decisivo: se la Fiorentina non riuscirà a blindare il suo gioiello, il Diavolo è pronto a sferrare l’attacco decisivo per portarlo a Milanello.