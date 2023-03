Calciomercato Milan, dalla Spagna: derby di Milano per un difensore del Siviglia. La squadra spagnola, però, non vuole lasciare andare via il giocatore

Dalla Spagna si parla di derby di Milano sul mercato. Il portale spagnolo Todofichajes.com parla di un interesse delle due milanesi per Tanguy Nianzou, difensore del Siviglia.

La squadra spagnola non ha intenzione di vendere il giocatore, ma si potrebbero aprire inediti scenari in caso di un’offerta superiore ai 25 milioni, come riporta calciomercato.com.