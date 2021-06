Calciomercato Milan: Diego Laxalt ai saluti, è fatta con la Dinamo Mosca

Diego Laxalt è ad un passo dall’addio al Milan. Il club rossonero ha trovato l’accordo con la Dinamo Mosca per una cifra intorno a…

Come riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina la trattativa tra Milan e Dinamo Mosca per Diego Laxalt sarebbe ai dettagli. L’uruguaiano è dunque pronto a lasciare il club rossonero.

Come riporta sempre il noto giornale sportivo, il Diavolo incasserebbe una cifra pari a 4 milioni di euro complessivi.