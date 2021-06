Laxalt alla Dinamo Mosca, i dettagli della cessione a titolo definitivo. Il laterale uruguayano lascia il Milan per 4 milioni

Diego Laxalt, terzino uruguayano di proprietà del Milan ma l’anno scorso in prestito al Celtic Glasgow, sarà presto un nuovo giocatore della Dinamo Mosca. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, il giocatore si trasferirà in Russia a titolo definitivo per 4 milioni di euro.

Una cessione a lungo cercata dal Milan che per Laxalt aveva già ipotizzato un futuro altrove sin dallo scorso anno non riuscendo tuttavia ad ottenere il riscatto dal club scozzese.