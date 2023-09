Calciomercato Milan, Dia può partire nel corso della prossima sessione di gennaio? Il piano della Salernitana. ULTIME

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Ceccarini ha fatto il punto sul futuro di Dia, in estate accostato anche al Milan. Potrebbero esserci importanti sviluppi sul giocatore della Salernitana.

CECCARINI – «Un approfondimento su Dia. L’attaccante senegalese dopo una stagione strepitosa (con 16 gol all’attivo) alla fine non è partito. La Salernitana lo ha riscattato per 12 milioni di euro. Dia si aspettava di andare via, magari in Premier League, con il Wolverhampton in prima fila. Il club inglese proprio in extremis ha presentato un’offerta giudicata inadeguata. La Salernitana si aspetta che il giocatore dia un contributo importante almeno fino a gennaio quando tra l’altro ci sarà anche la Coppa d’Africa. Un eventuale addio sarà preso in considerazione ma solo alle condizioni del club»