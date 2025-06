Calciomercato Milan, la rivelazione di Di Marzio: Tare pensa al colpo in Bundesliga

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio ha rivelato l’interesse di Igli Tare per Sule, difensore centrale del Borussia Dortmund

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan dell’estate in arrivo:

PAROLE – «In caso di una partenza nel reparto arretrato, il Milan potrebbe puntare su un profilo esperto come quello del difensore tedesco classe 1995. Süle ha un contratto in scadenza nel 2026 con il club giallonero, e rappresenta un’opzione concreta per Tare e la dirigenza rossonera».