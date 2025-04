Calciomercato Milan, Di Marzio svela: «Mosse dei rossoneri? Dipenderanno da tre fattori precisi. Ecco quali»

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sulle mosse estive dei rossoneri: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky Gianluca Di Marzio ha parlato così del prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Molto passerà dal budget che la proprietà darà al nuovo direttore sportivo tenendo conto del fatto che il Milan non avrà gli introiti della Champions League. Poi ci sono due situazioni che incideranno sul mercato del Diavolo, cioè i rinnovi di Theo Hernandez e di Maignan. Prolungheranno o verranno ceduti in estate? Poi c’è un altro punto interrogativo che è Leao: sarà al centro del Milan anche per il nuovo ds e il nuovo allenatore? C’è poi anche un altro enigma che andrà risolto e riguarda Santiago Gimenez che al momento è la terza scelta in attacco dopo Jovic e Abraham. E’ solo una questione fisica perchè avuto dei problemi o c’è altro? E’ costato 35 milioni di euro, non può essere messo subito all’angolo. Anche su di lui andranno fatte delle valutazioni».