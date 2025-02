Calciomercato Milan, il consiglio di Di Gennaro lascia di stucco! L’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Antonio Di Gennaro ha consigliato i rossoneri sul futuro di Leao e Theo Hernandez: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato così dell’impegno dei rossoneri stasera a Bologna e del calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Non sarà facile, Italiano sta facendo un grande lavoro, ha creato gioco, identità, risultati. Non sarà facile per il Milan che è indecifrabile quest’anno. Vedo giocatori come Maignan, Leo e Theo che quest’anno fanno delle cose incredibili, però usciti dalla coppa se non arrivano quarti è un’annata fallimentare. Sarà una bella partita. Sono due giocatori forti ma irriconoscibili quest’anno. Un terzino sinistro del suo livello difficilmente lo trovi, se sta bene ovviamente. Leao è un grande talento, quando vuole lui. Se non ti danno un sacco di soldi, io ci penserei a privarmene. Perché poi è difficile trovarne altri di quel livello in giro».