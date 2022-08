Messo a segno il colpo De Ketelaere il Milan pensa agli ultimi colpi di mercato per rinforzare centrocampo e difesa: i nomi

Per la metà campo in cima alla lista c’è sempre il nome di Renato Sanches sul quale c’è la concorrenza del Psg. L’alternativa come riporta il Corriere dello Sport potrebbe essere Pape Matar Sarr, giovane senegalese (19 anni) tornato al Tottenham dopo il prestito al Metz.

Per il reparto arretrato i nomi restano due: quello di Tanganga, sempre del Tottenham e Diallo del Psg, con quest’ultimo leggermente favorito soprattutto per motivi tattici.