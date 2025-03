Calciomercato Milan, De Cuyper nome caldo: Furlani accelera, serve questa cifra per portarlo a Milanello

Condividi via email

Calciomercato Milan, il nome caldo per la fascia sinistra è De Cuyper del Brugge: serve una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan, sempre alle prese con la risoluzione della questione relativa al futuro di Theo Hernandez, in scadenza di contratto nel 2026, ha individuato l’eventuale erede del francese.

I rossoneri vogliono De Cuyper del Brugge: serve una tra i 22 e i 25 milioni di euro per portarlo a Milanello, una cifra che non spaventa minimamente il Milan. I dialoghi sono in corso e l’affondo è previsto a fine campionato.