Calciomercato Milan, Massara mette i bastoni tra le ruote a Tare! Stesso obiettivo nel mirino. I dettagli

Calciomercato Milan, la Roma del nuovo DS Massara ha messo gli occhi su De Cuyper del Brugge: sul terzino c’è anche Tare

La nuova era giallorossa sotto la guida di Gian Piero Gasperini sta prendendo forma, e con essa le strategie di mercato del neo-direttore sportivo Frederic Massara. L’obiettivo primario è rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e le prime mosse sono già sotto i riflettori, con un nome che spicca in particolare per la fascia sinistra: Maxim De Cuyper del Club Brugge. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli di una trattativa che si preannuncia complessa ma fondamentale per le ambizioni capitoline.

Massara, noto per la sua abilità nel scovare talenti e concludere affari, è al lavoro incessantemente per fornire a Gasperini i profili ideali per il suo calcio intenso e propositivo. De Cuyper, giovane e promettente terzino sinistro belga, rappresenta il prototipo di giocatore che l’allenatore bergamasco predilige: dinamico, in grado di coprire l’intera fascia e con ottime doti sia in fase difensiva che offensiva. La sua duttilità lo renderebbe un rinforzo chiave per la Roma, offrendo soluzioni tattiche preziose nel nuovo assetto di gioco.

Tuttavia, il cammino per portare De Cuyper nella Capitale non è privo di ostacoli. Il Club Brugge, consapevole del valore del suo gioiello e della sua crescita esponenziale, mantiene una valutazione elevata, richiedendo ben 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Questa cifra, seppur giustificata dalle prestazioni e dal potenziale del belga, è considerata eccessiva dalla dirigenza romanista. La Roma, infatti, non intende spingersi oltre un certo limite e sta lavorando per abbassare le pretese del club belga. L’obiettivo dichiarato di Massara è chiudere l’affare in una forbice tra i 16 e i 18 milioni di euro, una cifra ritenuta più consona alle attuali possibilità economiche e alle strategie di investimento del club.

La trattativa si prospetta dunque come un braccio di ferro, con la Roma decisa a non sborsare cifre folli, ma allo stesso tempo consapevole della necessità di assicurarsi un elemento di qualità per la corsia mancina. L’ottimismo filtra negli ambienti di Trigoria, con la speranza di poter trovare un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Il ruolo di Massara sarà cruciale nel condurre le negoziazioni, sfruttando tutte le leve a sua disposizione per convincere il Bruges a rivedere le sue richieste.

A complicare ulteriormente il quadro, e a testimonianza del valore di De Cuyper, c’è l’interesse di un’altra big del calcio italiano: il Milan. I rossoneri, infatti, starebbero monitorando attentamente la situazione del terzino belga come possibile sostituto di Theo Hernandez, nel caso in cui il talentuoso francese dovesse lasciare Milano. Questa concorrenza aggiunge un ulteriore elemento di pressione per la Roma, che dovrà agire con rapidità e determinazione per assicurarsi il suo obiettivo.

In sintesi, la Roma di Massara e Gasperini è già pienamente immersa nelle dinamiche del mercato estivo. Il nome di De Cuyper è in cima alla lista dei desideri per la fascia sinistra, ma il costo elevato richiesto dal Club Brugge e la concorrenza del calciomercato Milan rendono la trattativa un vero e proprio banco di prova per le capacità negoziali del nuovo ds. I tifosi giallorossi attendono con ansia gli sviluppi, sperando di vedere presto il talento belga calcare il prato dell’Olimpico con la maglia della Roma.