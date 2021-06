Calciomercato Milan, dalla Spagna: «Anche la Lazio su Ceballos»

Attento Milan: per la Lazio potrebbe tornare di moda il nome di Dani Ceballos. Ecco l’indiscrezione che arriva direttamente dalla Spagna

Dani Ceballos è uno dei nomi più caldi in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista ora è in uscita dal Real Madrid, dopo che nellle ultime due stagioni è stato in prestito all’Arsenal.

Ed ecco che il suo profilo potrebbe tornare di moda non solo per il Milan, ma anche per la Lazio. Secondo il portale spagnolo El Confidencial anche i biancocelesti avrebbero chiesto informazioni sul talento classe ’96.