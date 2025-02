Calciomercato Milan, Cucciari lancia l’allarme: «Non so se basterà per la qualificazione in Champions». Le ultimissime sui rossoneri

Alessandro Cucciari è stato ospite di TMW Radio. Di seguito le sue parole sul calciomercato Milan.

«C’è carenza di difensori, delle marcature, delle posizioni. Manca proprio l’approccio mentale a certe cose. Il Milan comunque ha fatto un salto di qualità a gennaio, non so se riuscirà a entrare in zona Champions, l’abbondanza può essere solo un problema di gestione e Conceicao dovrà essere bravo in questo»