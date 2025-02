Condividi via email

Calciomercato Milan, il grande ex può tornare ai rossoneri: Furlani tenta il colpo last minute. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione. Come riportato da Orazio Accomando i rossoneri starebbero valutando un colpo last minute a centrocampo: l’ex Cristante.

«Roma: Milan e Fiorentina hanno chiesto informazioni per Cristante. I rossoneri andrebbero a sostituire Bennacer, la Fiorentina lo valuta in caso di mancato arrivo di Fagioli».

Il centrocampista potrebbe dunque lasciare la Roma a poche ore dalla fine della sessione invernale.