Calciomercato Milan, avanza l’idea della doppia cessione in Serie A: questa squadra vuole chiudere il prima possibile. Le ultimissime sui rossoneri

La Cremonese, neopromossa in Serie A e determinata a giocarsi le proprie carte per la salvezza, sta guardando con interesse in casa Milan per individuare i rinforzi giusti. I grigiorossi, consapevoli della necessità di puntellare la rosa con elementi d’esperienza e qualità, avrebbero messo gli occhi su due giocatori rossoneri: il portiere Marco Sportiello e il difensore Filippo Terracciano.

L’interesse per Sportiello è dettato dalla ricerca di un portiere affidabile che possa portare esperienza tra i pali. L’ex Atalanta, attualmente al Milan come secondo di Maignan, potrebbe trovare maggiore spazio e continuità alla Cremonese. La possibilità di essere titolare in Serie A, dopo diverse stagioni in cui ha ricoperto il ruolo di riserva, potrebbe allettarlo. Il Milan, dal canto suo, potrebbe essere disposto a cederlo, magari con la formula del prestito, per permettergli di giocare con regolarità.

Parallelamente, la Cremonese avrebbe chiesto informazioni anche per Filippo Terracciano. Il giovane difensore, arrivato al Milan dal Verona, non ha trovato molto spazio nella seconda parte della scorsa stagione. La duttilità di Terracciano, capace di giocare sia come terzino che come difensore centrale, lo rende un profilo interessante per le esigenze di mister Nicola. Per lui, un prestito alla Cremonese rappresenterebbe un’occasione preziosa per accumulare minuti e crescere in Serie A.