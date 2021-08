Calciomercato Milan: countdown Bakayoko, Pobega verso il Torino

Il Milan è ad un passo da Tiemoué Bakayoko. Il francese ha già trovato l’accordo con i rossoneri, si attende l’ok del Chelsea

Countdown Bakayoko. Il Milan ha già trovato l’accordo con il giocatore da diverso tempo, manca solo l’ok del Chelsea per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il francese si ridurrà l’ingaggio a 2,5 milioni per aiutare Milan e Chelsea a raggiungere una quadra. Nel frattempo il club di Via Aldo Rossi sarebbe vicinissimo a chiudere con il Torino per Tommaso Pobega in prestito.