Calciomercato Milan: Corvino conferma l’operazione Camarda ed esalta l’attaccante! C’è il dettaglio nella trattativa tra i club

Calciomercato Milan, Pantaleo Corvino, DS del Lecce, ha confermato l’operazione Camarda esaltando il giovane attaccante

A margine della presentazione di Eusebio Di Francesco, il nuovo tecnico del Lecce con un passato da calciatore e allenatore in Serie A, il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita del club salentino. Tra le tante trattative, una in particolare ha acceso i riflettori sulla città barocca: l’arrivo del giovane attaccante Francesco Camarda dal Milan.

L’operazione Camarda, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri, è stata al centro delle dichiarazioni di Corvino, che ha spiegato la filosofia alla base di questa scelta strategica concordata con il calciomercato Milan.

“Noi abbiamo sempre pensato che la qualità non ha età. Siamo partiti da queste considerazioni,” ha esordito Corvino, sottolineando la visione a lungo termine del club. “Camarda è un potenziale di grande qualità. In quel ruolo, abbiamo già Nikola Krstovic, il nostro centravanti titolare, e volevamo inserire un giocatore con le caratteristiche di Camarda. Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta.”

L’acquisizione del promettente classe 2008 dal blasonato club lombardo è un segnale forte delle ambizioni del Lecce, non solo sul campo ma anche in termini di investimento sul futuro. “Prendere un giocatore così dal Diavolo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto non è cosa da poco,” ha proseguito il direttore sportivo, evidenziando la complessità e l’importanza dell’affare. “È un’operazione che ci permette anche di patrimonializzare. Crediamo in quello che può darci il ragazzo.”

L’arrivo del giovanissimo bomber è in linea con la politica del Lecce di puntare su talenti emergenti, affiancandoli a giocatori più esperti per costruire una rosa equilibrata e competitiva. La sinergia tra la visione di Corvino e le strategie del nuovo allenatore Di Francesco sarà fondamentale per plasmare il Lecce del futuro, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in Serie A e continuare a stupire. I tifosi giallorossi possono guardare con ottimismo alla prossima stagione, sognando le gesta dei nuovi acquisti e la crescita dei loro beniamini.