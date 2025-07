Calciomercato Milan, conferme su Jashari! Braccio di ferro col Brugge, lo svizzero ha chiuso le porte a queste squadre

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme su Ardon Jashari: il centrocampista svizzero ha detto no a diverse squadre

Il calciomercato Milan estivo è in fermento e tra i nomi che stanno infiammando le discussioni c’è quello di Ardon Jashari. Il giovane centrocampista svizzero ha un obiettivo chiaro e irremovibile per la sua prossima stagione: vestire la maglia rossonera del Milan. Questa ferma intenzione sta influenzando profondamente le sue scelte, portandolo a rifiutare categoricamente tutte le altre proposte allettanti che gli sono giunte.

Secondo quanto riportato stamattina da Il Giornale, Jashari ha già detto no sonoro a club di primissimo piano come Borussia Dortmund, Nottingham Forest, West Ham e Aston Villa. Queste squadre, pur offrendo prospettive interessanti, non sono riuscite a scalfire la sua determinazione a giocare per il Milan. La sua volontà è così forte da rendere vana qualsiasi altra negoziazione, focalizzando l’attenzione esclusivamente sul club di via Aldo Rossi.

Il Milan, dal canto suo, è pienamente consapevole della preferenza di Jashari e sta mantenendo un pressing costante sul Club Brugge, attuale squadra del centrocampista. L’offerta rossonera sul tavolo è di 32 milioni di euro più 6 milioni di bonus, suddivisi in 3 milioni facilmente raggiungibili e 3 milioni legati a obiettivi più complessi. La dirigenza milanista attende con fiducia il via libera definitivo dal club belga per concretizzare quello che si preannuncia come uno dei colpi più importanti di questa sessione di mercato.

I Numeri di Jashari: Un Talento in Crescita Esponenziale

La stagione 2024-2025 ha visto Ardon Jashari protagonista assoluto con la maglia del Club Brugge, mettendo in mostra numeri che testimoniano la sua crescita esponenziale e il suo enorme potenziale. Il centrocampista ha collezionato ben 52 presenze totali, dimostrando una straordinaria continuità e una resistenza fisica invidiabile.

Nel dettaglio, Jashari ha disputato 25 partite nella Jupiler Pro League, il massimo campionato belga, alle quali si aggiungono 10 presenze nei Play-off della Pro League, a conferma del suo ruolo chiave nelle fasi cruciali della stagione. La sua esperienza si è arricchita anche sul palcoscenico più prestigioso del calcio europeo, con 11 presenze in Champions League, dove ha potuto misurarsi con alcuni dei migliori talenti del continente. Non da meno le 6 presenze nella Croky Cup, la coppa nazionale belga.

Il dato relativo ai minuti in campo è impressionante: 4132 minuti giocati, un chiaro segnale della sua centralità nel progetto tecnico del Club Brugge. Non solo quantità, ma anche qualità: Jashari ha contribuito con 4 gol alla causa della sua squadra, dimostrando anche una discreta propensione offensiva. Le 6 ammonizioni ricevute indicano un giocatore che non si tira indietro nei contrasti e che sa farsi sentire in mezzo al campo, pur mantenendo una disciplina tattica apprezzabile.

In sintesi, la volontà ferrea di Ardon Jashari di giocare nel Milan è il fattore determinante in questa trattativa. I suoi numeri impressionanti della scorsa stagione non fanno che confermare il suo status di talento emergente e l’interesse di un club blasonato come il Milan appare più che giustificato. Sarà interessante vedere se il Club Brugge cederà alla pressione rossonera e alla determinazione del giocatore, aprendo le porte al suo sogno milanista.