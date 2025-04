Calciomercato Milan, conferme decisive sul futuro! Prendere o lasciare, offerta sul piatto e risposta attesa a breve

Condividi via email

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sull’offerta finale dei rossoneri a Mike Maignan per il rinnovo del contratto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano importanti conferme nel calciomercato Milan sull’offerta finale fatta dal club rossonero a Mike Maignan per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2026.

Dopo aver trovato nei mesi scorsi un’intesa sulla base di 5 milioni di euro più bonus, il calo di rendimento di Maignan ha portato il Milan a fare profonde riflessioni. Il Diavolo ha dunque presentato in questi giorni la propria proposta, al ribasso: contratto fino al 2028 (con opzione per il 2029) a 4.5 milioni di euro, bonus inclusi. Una risposta è attesa a breve.