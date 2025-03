Calciomercato Milan, Abraham vede la permanenza! Ultimi due mesi decisivi, può arrivare la svolta a queste condizioni

Condividi via email

Calciomercato Milan, Tammy Abraham viaggia verso la permanenza: dialoghi in corso, queste le condizioni per restare a Milanello

Come riportato dal Corriere dello Sport, Tammy Abraham potrebbe a sorpresa essere uno dei primi acquisti a titolo definitivo del calciomercato Milan della prossima estate. I dialoghi con la Roma sono in corso ma il Milan è soddisfatto dei numeri dell’inglese: 8 gol e 5 assist in tutte le competizioni da riserva.

Da risolvere il nodo legato alla valutazione (la Roma chiede non meno di 20-25 milioni di euro e c’è da capire anche la situazione legata a Saelemaekers) e l’ex Chelsea dovrebbe abbassarsi l’oneroso ingaggio da 6 milioni di euro.