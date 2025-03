Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per il talento della Serie A! Rossoneri gelati

Condividi via email

Calciomercato Milan, l’Inter fa sul serio per Nico Paz: Zanetti lo segue dal vivo nella gara odierna tra Como e Venezia

Come riferito dal giornalista Pasquale Guarro, aumenta nel calciomercato Milan la concorrenza per Nico Paz, talento del Real Madrid che si sta mettendo in luce con la maglia del Como.

In particolare l’Inter sta facendo sul serio per Nico Paz: Javier Zanetti, vice-presidente dei nerazzurri, lo sta seguendo dal vivo durante Como-Venezia. Da capire se i rossoneri faranno un tentativo concreto nelle prossime settimane.