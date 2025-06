Calciomercato Milan, spunta Conceicao! Occasione dal Porto, i rossoneri possono affondare il colp

Calciomercato Milan, tra i calciatori proposti ai rossoneri nelle ultime settimane c’è anche Conceicao, ala del Porto nell’ultima stagione alla Juve

Il calciomercato Milan estivo è sempre un fermento di voci e trattative, e il Milan, come di consueto, è al centro di molte speculazioni. Tra i nomi che circolano con insistenza negli ultimi giorni, e che hanno trovato conferme importanti, spicca quello di Francisco “Chico” Conceição. Il giovane talento portoghese, figlio dell’ex allenatore rossonero Sérgio Conceição, recentemente esonerato dal Milan, sta vivendo un momento di grande attenzione mediatica. La sua situazione contrattuale e il suo percorso recente lo rendono un profilo intrigante per il club meneghino, come sottolineato anche dall’esperto di mercato Alessandro Jacobone, fonte autorevole in queste dinamiche di mercato.

Secondo quanto riportato da diverse fonti e confermato da Jacobone, Chico Conceição è un laterale offensivo di grande prospettiva, rientrato al Porto dopo una stagione in prestito alla Juventus. Quest’ultimo passaggio, in particolare, aggiunge un ulteriore strato di interesse alla sua figura. La sua esperienza in Serie A, seppur breve e forse non sempre da protagonista assoluto, gli ha permesso di confrontarsi con un campionato tatticamente complesso e fisicamente impegnativo. Questo bagaglio, unito alle sue indubbie qualità tecniche, lo rende un giocatore da tenere d’occhio con grande attenzione.