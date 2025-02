Condividi via email

Calciomercato Milan, Conceicao: «1-2 giocatori cambiati? Non è questo l’importante»- Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sergio Conceicao, alla vigilia di Inter–Milan, ha presentato il derby in conferenza stampa da Milanello. Di seguito le parole del tecnico sul calciomercato e i recenti cambi.

RIVOLUZIONE SUL MERCATO – «Cambiare 1-2 giocatori non è tanto. Capisco la vostra curiosità e anche che parliate di questo perché è meglio parlare di questo che di Taremi o Lautaro dell’Inter. Tirare queste conclusioni qua prima di Milan-Inter, che vede tutto il mondo, dove noi dobbiamo migliorare tanto e ci sono tante cose dentro la mia testa che trarre le conclusioni sul mercato… Se volete parlarne in un’altra conferenza stampa in un altro momento lo farò».