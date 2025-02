Calciomercato Milan, Conceicao conferma tutto: le parole su Morata fanno il giro del web. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sergio Conceicao, alla vigilia di Inter–Milan, ha presentato il derby in conferenza stampa da Milanello. Di seguito le parole del tecnico sull’addio di Alvaro Morata.

ADDIO MORATA – «Io parlo tutti i giorni con i giocatori. Sapete che per il poco tempo che abbiamo per lavorare sul campo parliamo tanto. Con Alvaro ho parlato ieri, insieme a tutti i compagni. Le situazioni di mercato sono quelle che sono. Come i matrimoni, ci deve essere la volontà dello sposo, della sposa e anche del prete. Non so se ha capito, è un po’ così».