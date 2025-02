Calciomercato Milan, siparietto di Conceicao: le sue parole su Gimenez e Tomori. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Sergio Conceicao, alla vigilia di Inter–Milan, ha presentato il derby in conferenza stampa da Milanello. Di seguito le parole del tecnico su Gimenez e Tomori.

GIMENEZ E TOMORI – «Non posso parlare di Gimenez perché non è ancora ufficiale. Mi piace? (ride, ndr). Tomori? Conto su tutti i giocatori. Ci sono una decina di giocatori che con me hanno lasciato il Porto a parametro zero e hanno giocato fino all’ultima secondo. Si parla di mercato? Se Tomori deve giocare domani giocherà, ho fiducia in tutti».