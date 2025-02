Calciomercato Milan, Conceicao in pressing sulla dirigenza! C’è l’ultima richiesta, vuole quel profilo

Condividi via email

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao continua il pressing sulla dirigenza rossonera: vorrebbe un centrocampista in più

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha fatto un’ultima richiesta al calciomercato Milan di gennaio.

Se arrivasse un centrocampista inseribile tra i 4 formati in un vivaio italiano, Conceição sarebbe più tranquillo. Ibra, Furlani e Moncada terranno i telefonini accesi. Dopo l’investimento per Gimenez, però, l’impatto a bilancio dei rossoneri dovrà essere light. Mica facile. Le prossime ore saranno decisive in un senso o nell’altro.