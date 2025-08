Calciomercato Milan, Comotto ufficiale a Lo Spezia: il comunicato del club rossonero. Le ultimissime notizie sul club

Il Milan ha ufficialmente comunicato un’importante operazione di mercato che riguarda il giovane centrocampista Christian Comotto. Con una nota diffusa dal club, è stata confermata la cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del giocatore allo Spezia Calcio. Il prestito avrà una durata di due stagioni, con scadenza fissata per il 30 giugno 2026.

Questa mossa strategica testimonia la fiducia del Milan nel potenziale del ragazzo. Il club rossonero, infatti, vuole garantirgli la possibilità di maturare e acquisire esperienza in un contesto competitivo, lontano dalle pressioni di Milanello. Il prestito biennale consentirà a Comotto di avere continuità e di mettersi alla prova, un’opportunità cruciale per la sua crescita professionale. Lo Spezia, dal canto suo, si assicura un talento promettente su cui lavorare e investire per il futuro.

A riprova di quanto il Milan creda in Comotto, il comunicato ha svelato un altro dettaglio fondamentale: il calciatore ha contestualmente rinnovato il proprio contratto con il club rossonero, prolungandolo fino al 30 giugno 2028. Questo prolungamento non solo tutela il Milan da eventuali manovre di mercato, ma invia anche un messaggio chiaro al giocatore: il suo futuro è in rossonero e il club lo aspetta. Il Milan ha concluso il comunicato augurando a Christian “le migliori soddisfazioni per questa stagione sportiva”, un incoraggiamento che sottolinea la speranza di vederlo tornare a casa come un giocatore ancora più forte e pronto per la prima squadra.